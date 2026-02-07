Губернатор Богомаз: ВСУ атаковали Брянскую область ракетами «Нептун» и HIMARS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Брянской области с помощью ракет большой дальности «Нептун» и систем реактивного залпового огня HIMARS. В результате атаки в семи муниципальных образованиях было нарушено тепло- и энергоснабжение. Об этом в субботу, 7 февраля, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.