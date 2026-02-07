Губернатор Богомаз: ВСУ атаковали Брянскую область ракетами «Нептун» и HIMARS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Брянской области с помощью ракет большой дальности «Нептун» и систем реактивного залпового огня HIMARS. В результате атаки в семи муниципальных образованиях было нарушено тепло- и энергоснабжение. Об этом в субботу, 7 февраля, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
— В Выгоничском районе в результате террористической атаки, к сожалению, ранены два мирных жителя. Мужчины доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь, — подчеркнул Богомаз.
Он добавил, что при атаке повреждения получили частные жилые дома, административное здание и церковь. На месте работают оперативные и экстренные службы региона, написал губернатор в своем Telegram-канале.
В тот же день ВСУ атаковали Белгород, из-за чего электроэнергия пропала на Харгоре, в Крейде, центре города и части округа. По предварительным данным, в ударе украинские боевики использовали системы HIMARS.
Утром 7 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при атаке ВСУ на регион пострадали четыре человека. Двоим из них оказали медицинскую помощь на месте, они отказались от госпитализации.