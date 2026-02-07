Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Днепропетровской области сотрудники ТЦК насмерть забили мобилизованного

Полиция Днепропетровской области на Украине задержала трёх сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), подозреваемых в избиении мобилизованного мужчины, повлекшем его смерть.

Полиция Днепропетровской области на Украине задержала трёх сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), подозреваемых в избиении мобилизованного мужчины, повлекшем его смерть.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, задержанным инкриминируется умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, приведших к гибели потерпевшего. По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате травмы головы.

В настоящее время проводится досудебное расследование инцидента.

Ранее Москалькова сообщила о замученных до смерти российских военных в украинском плену.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.