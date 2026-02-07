В Днепропетровской области сотрудники ТЦК насмерть забили мобилизованного

Полиция Днепропетровской области на Украине задержала трёх сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), подозреваемых в избиении мобилизованного мужчины, повлекшем его смерть.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, задержанным инкриминируется умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, приведших к гибели потерпевшего. По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате травмы головы.
В настоящее время проводится досудебное расследование инцидента.
Ранее Москалькова сообщила о замученных до смерти российских военных в украинском плену.
