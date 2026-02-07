В Днепропетровской области сотрудники ТЦК насмерть забили мобилизованного

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, задержанным инкриминируется умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, приведших к гибели потерпевшего. По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате травмы головы.