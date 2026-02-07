Бастрыкин потребовал доклад по делу о нападении на общежитие вуза в Уфе

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения 15-летнего подростка на общежитие медицинского университета, но улице Репина в Уфе, где проживают иностранные студенты. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе ведомства.
«Председатель СК России поручил руководителю СУ по Республике Башкортостан Архангельскому В. В. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале СК РФ.
Подросток, вооруженный ножом, ворвался в здание общежития 7 февраля. Ранения получили несколько студентов. При задержании нападавший оказал сопротивление полицейским и ранил двоих из них.
На 15-летнего жителя столицы Башкирии завели уголовное дело за покушение на убийство двух и более лиц и посягательство на жизнь сотрудника полиции.
Ранее стало известно, что подросток, напавший на студенческое общежитие в Уфе, доставлен в детскую больницу. Он находится в тяжелом состоянии.
Всего в результате нападения пострадали 6 человек. В МВД РФ сообщили, что жизни полицейских, которых ранил подросток, ничего не угрожает. Ректор БГМУ Валентин Павлов заявил, что посольство Индии проинформировано о ЧП в Уфе.