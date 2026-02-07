Бастрыкин потребовал доклад по делу о нападении на общежитие вуза в Уфе

Всего в результате нападения пострадали 6 человек. В МВД РФ сообщили, что жизни полицейских, которых ранил подросток, ничего не угрожает. Ректор БГМУ Валентин Павлов заявил, что посольство Индии проинформировано о ЧП в Уфе.