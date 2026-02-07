Гладков попал под ракетный обстрел ВСУ во время объезда Белгорода

«Во время осмотра начался повторный ракетный обстрел. Вместе с сотрудниками аварийных бригад спрятались в укрытие», — сообщил Гладков в своём телеграм-канале.
Он добавил, что был поражён мужеством специалистов, которые продолжают работать под огнём, и назвал их настоящими героями.
Также губернатор вместе с начальником ГУ МЧС Сергеем Потаповым проверил пункты временного обогрева, открытые в городе. Они работают в здании Росстата на улице Попова, в Штабе общественной поддержки «Единой России», администрации Белгорода и здании правительства области. Там жители могут согреться, выпить горячий чай, зарядить телефоны и получить необходимую информацию. Часть пунктов будет работать всю ночь, а с утра круглосуточный режим сохранится в штабе партии. Параллельно в «Россетях» прошло совещание по восстановлению энергосистемы региона.
Ранее Life.ru писал о массированном ракетном ударе по Белгороду со стороны ВСУ. По данным властей, по городу было выпущено сразу десять ракет, в результате атаки пострадали мирные жители. Двух человек с ранениями доставили в больницы.
