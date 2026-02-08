Силовики пресекли вечеринку сатанистов* в ночном клубе в Москве

13 декабря 2025 года силовики провели рейд в баре «Невротик» в центре столицы, где отмечали десятилетие альманаха moloko plus. Об этом сообщил портал MSK1.ru, ссылаясь на свидетелей. В операции участвовало около десяти сотрудников, на которых были опознавательные знаки ОМОНа. У входа в заведение дежурил сотрудник Росгвардии, который не впускал новых посетителей.