Гладков попал под ракетный обстрел ВСУ в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что во время рабочей поездки по объектам инфраструктуры оказался в зоне ракетного обстрела со стороны украинских сил. Информация об этом была опубликована в его Telegram-канале.
По словам главы региона, в момент осмотра объектов начался повторный обстрел. В целях безопасности он вместе с сотрудниками аварийных служб был вынужден укрыться в защитном сооружении.
«Во время осмотра начался повторный ракетный обстрел. Вместе с сотрудниками аварийных бригад спрятались в укрытие. Более мужественных, смелых людей я в своей жизни не встречал — настоящие профессионалы», — написал Гладков.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что регион подвергся атаке с применением ракет большой дальности «Нептун» и реактивных систем залпового огня HIMARS.