Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Реутове ввели карантин по бешенству

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Карантин по бешенству ввели в подмосковном Реутове, говорится в соответствующем постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Источник: © РИА Новости

«Установить эпизоотический очаг по бешенству в границах территории дома четыре улицы Молодежная города Реутов городского округа Реутов Московской области», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства Подмосковья.

На территории этого дома запрещено лечение больных восприимчивых животных, посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов госветслужбы и персонала, привлеченного для ликвидации очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом.

Территория всего города Реутов признана неблагополучной по бешенству.

«Установить ограничительные мероприятия (карантин), запретив в границах территории следующие мероприятия: проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных», — добавляется в постановлении.

Кроме того, ограничен вывоз восприимчивых животных, за исключением вывоза их на убой на специализированные предприятия или оборудованные для этих целей пункты, а также исключая животных, вакцинированных против бешенства в течение 179 календарных дней, предшествующих дню вывоза.