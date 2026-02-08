В Реутове ввели карантин по бешенству

Кроме того, ограничен вывоз восприимчивых животных, за исключением вывоза их на убой на специализированные предприятия или оборудованные для этих целей пункты, а также исключая животных, вакцинированных против бешенства в течение 179 календарных дней, предшествующих дню вывоза.