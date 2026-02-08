СК завел уголовное дело на подмосковный медцентр за насильственное лечение

Следственный комитет возбудил уголовное дело на реабилитационный центр в Московской области, в котором в ходе журналистского расследования корреспонденту насильно попытались вколоть неизвестный препарат. Об этом в субботу, 7 февраля, сообщили в СК России.
В эфире одного из федеральных телеканалов сообщалось, что в Подмосковье во время журналистского расследования сотрудники реабилитационного центра попытались насильно вколоть неизвестный препарат корреспонденту. По словам журналистов, это медцентр ведет незаконную деятельность, оказывая услуги по лечению совершенно здоровых людей, против их желания.
— По этому факту следственными органами СК РФ по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — сказано на сайте ведомства.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
Серпуховский городской суд продлил арест мужчинам по фамилиям Логин, Коропенко и Иванов, которые похитили женщину и перевезли в реабилитационный центр, где ее незаконно удерживали. Об этом 30 января сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.