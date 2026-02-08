СК завел уголовное дело на подмосковный медцентр за насильственное лечение

В эфире одного из федеральных телеканалов сообщалось, что в Подмосковье во время журналистского расследования сотрудники реабилитационного центра попытались насильно вколоть неизвестный препарат корреспонденту. По словам журналистов, это медцентр ведет незаконную деятельность, оказывая услуги по лечению совершенно здоровых людей, против их желания.