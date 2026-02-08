Ричмонд
Российский город остался без тепла из-за аварии

Город Энергодар, расположенный рядом с Запорожской атомной электростанцией, временно лишился централизованного теплоснабжения из-за аварии на магистральном трубопроводе.

Город Энергодар, расположенный рядом с Запорожской атомной электростанцией, временно лишился централизованного теплоснабжения из-за аварии на магистральном трубопроводе.

Как сообщает городская администрация, произошёл порыв теплотрассы, что привело к отключению подачи теплоносителя и остановке сетевых насосов.

Специалисты уже приступили к ликвидации последствий инцидента и проведению ремонтных работ.

Ранее сообщалось, что в Бердянске и четырёх округах Запорожской области восстановили электроснабжение.