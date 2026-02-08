В Одессе произошла серия взрывов

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Серия взрывов произошла в Одессе на юге Украины. Об этом сообщило агентство РБК-Украина.
В Одесском районе одноименной области действует воздушная тревога.
Сирены зазвучали также и в Черниговской области.
