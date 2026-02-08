В подмосковном Реутове ввели карантин по бешенству

Карантин по бешенству ввели в Реутове Московской области. Об этом в субботу, 7 февраля, сообщается в соответствующем постановлении губернатора региона Андрея Воробьева.
— Установить эпизоотический очаг по бешенству в границах территории дома № 4 по улице Молодежная города Реутов городского округа Реутов Московской области, — сказано в документе на сайте регионального правительства.
На территории данного дома запрещено лечение больных восприимчивых животных, посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов госветслужбы и персонала, привлеченного для ликвидации очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом.
Территория всего Реутова признана неблагополучной по бешенству.
— Установить ограничительные мероприятия (карантин), запретив в границах территории проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, которые связаны с перемещением и скоплением восприимчивых животных, — добавляется в постановлении.
Также ограничен вывоз восприимчивых животных, за исключением вывоза их на убой на специализированные предприятия или оборудованные для данных целей пункты, а также исключая животных, которые вакцинированы против бешенства в течение 179 календарных дней, предшествующих дню вывоза.
4 января в Нижнем Новгороде 12-летний мальчик отправился гулять по поселку и поймал дикого хомяка, который вскоре укусил его за руку. Позже у животного подтвердили бешенство. После инцидента в Новинках ввели карантин.