В Брянске обнаружено тело одного из провалившихся под лед детей

Напомним, что инцидент произошёл в Бежицком районе города, где по свидетельствам очевидцев, два мальчика, съезжая на ватрушке с крутого берега, выехали на полынью. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Местные власти ранее охарактеризовали поисковую операцию как беспрецедентную по своим масштабам.