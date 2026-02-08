Ричмонд
В Брянске обнаружено тело одного из провалившихся под лед детей

В реке Десна в Брянске обнаружено тело одного из детей, провалившихся под лёд 20 января 2026 года.

В реке Десна в Брянске обнаружено тело одного из детей, провалившихся под лёд 20 января 2026 года. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Брянской области.

Для установления всех обстоятельств трагедии следователем назначены судебные экспертизы.

Напомним, что инцидент произошёл в Бежицком районе города, где по свидетельствам очевидцев, два мальчика, съезжая на ватрушке с крутого берега, выехали на полынью. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Местные власти ранее охарактеризовали поисковую операцию как беспрецедентную по своим масштабам.

Ранее сообщалось, что в Брянске спасатели и волонтеры почти две недели ищут провалившихся под лед детей.

