В Брянске обнаружено тело одного из провалившихся под лед детей

В реке Десна в Брянске обнаружено тело одного из детей, провалившихся под лёд 20 января 2026 года. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Брянской области.
Для установления всех обстоятельств трагедии следователем назначены судебные экспертизы.
Напомним, что инцидент произошёл в Бежицком районе города, где по свидетельствам очевидцев, два мальчика, съезжая на ватрушке с крутого берега, выехали на полынью. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Местные власти ранее охарактеризовали поисковую операцию как беспрецедентную по своим масштабам.
Ранее сообщалось, что в Брянске спасатели и волонтеры почти две недели ищут провалившихся под лед детей.
