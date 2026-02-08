В реке Десне нашли тело ребенка, провалившегося под лед 20 января: что об этом известно

В Брянской области с 20 января ищут тела провалившихся под лед детей. Двое несовершеннолетних оказались затянуты в воду из-за сильного течения. Тело одного из них нашли в реке Десне. Так сообщили в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.