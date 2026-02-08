В реке Десне нашли тело ребенка, провалившегося под лед 20 января: что об этом известно

В Брянской области с 20 января ищут тела провалившихся под лед детей. Двое несовершеннолетних оказались затянуты в воду из-за сильного течения. Тело одного из них нашли в реке Десне. Так сообщили в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.
В материале сказано, что по делу будут проведены судебные экспертизы. Поисковые работы продолжаются. Тело второго ребенка не найдено.
«Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области сообщают об обнаружении в реке Десне тела одного из малолетних детей, провалившихся 20 января 2026 года под лед», — говорится в сообщении ведомства.
Известно, что спасатели работают над поисками с 20 января. Представители администрации Брянска отметили, что к операции также подключили подводный дрон из Санкт-Петербурга.