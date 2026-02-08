Опубликовано видео момента падения Mercedes с эстакады МСД на МКАД

Момент вылета легковой машины Mercedes на 77-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД) попал на камеры видеонаблюдения. Кадры опубликовал в воскресенье, 8 февраля, Telegram-канал «112».
На записи видно, как автомобиль на большой скорости протаранил ограждение и упал вниз с эстакады на внешнюю сторону МКАД. С другого ракурса заметно, что иномарка перевернулась в полете и упала, задев проезжающую в потоке машину Hyundai.
Прокуратура Северного административного округа взяла под контроль установление обстоятельств ДТП на МКАД.
По предварительной информации, на внешней стороне 77-го километра МКАД водитель машины Mercedes не справился с управлением и совершил наезд на препятствие с последующим опрокидыванием и падением с высоты. В результате погибли два человека — водитель и пассажир, находившиеся в иномарке.
До этого сообщалось, что легковой автомобиль Mercedes упал с эстакады Московского скоростного диаметра (МСД) на машину Hyundai, которая ехала по внешней стороне 77-го километра МКАД. В результате ДТП погибли два человека.