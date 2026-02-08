Ричмонд
Тело одного их упавших под лёд детей нашли в Брянске спустя три недели

Следователи обнаружили в реке Десна тело одного из детей, которые провалились под лёд в Брянске 20 января. Об этом сообщили в главном следственном управлении СК по региону.

Источник: Life.ru

Следователь назначил судебные экспертизы. Они помогут установить все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 20 января двое детей упали в воду на реке Десна в микрорайоне Московский. Ребята катались на «ватрушках» по тонкому льду. Спасатели пробурили больше 2500 лунок для поиска пропавших. К работе подключили специалистов из четырёх регионов. На месте работали свыше 70 человек личного состава со специальной техникой. Помощь брянским спасателям оказали коллеги из Орловской и Калужской областей, Москвы и Санкт-Петербурга.

