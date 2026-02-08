Ричмонд
Карантин по бешенству ввели в подмосковном Реутове

В подмосковном Реутове ввели карантин по бешенству. Об этом говорится в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

«Установить эпизоотический очаг по бешенству в границах территории дома четыре улицы Молодёжная города Реутов городского округа Реутов Московской области», — говорится в документе на сайте правительства региона.

На территории дома запретили лечить больных животных. Посторонним нельзя посещать участок. Туда допускают только персонал, госветслужбу и жильцов.

Весь город Реутов признали неблагополучным по бешенству. Власти установили ограничительные мероприятия и запретили проводить ярмарки, выставки и другие события с участием животных.

Также ограничили вывоз животных из города. Исключение сделали для вакцинированных против бешенства за 179 дней до вывоза и для отправки на убой на специализированные предприятия.

В декабре прошлого года жительница Тюменской области умерла после укуса заражённой кошки. Кошка контактировала с больным бешенством животным, после чего укусила хозяйку. А та не стала обращаться за медицинской помощью.

