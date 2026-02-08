Это невозможно забыть: опубликованы 13 фото взорвавшегося дома № 39 на Линейной в Новосибирске

Утром в пятницу, 10 февраля 2023 года, в Новосибирске прогремел взрыв газа в жилом доме № 39 на улице Линейной. По данным МЧС по Новосибирской области, трагедия унесла жизни 13 человек, ещё 22 получили травмы и были госпитализированы. На месте происшествия работали спасатели, которые разобрали завалы и оказывали помощь пострадавшим. Ситуация потрясла весь город. Губернатор Андрей Травников объявил 10 февраля днём траура в память о погибших. «МК в Новосибирске» опубликовал 13 снимков с места трагедии, которые показывают масштабы разрушений. Эти кадры трудно смотреть без слёз — за ними стоят судьбы людей, семейные истории и утраченное будущее. Редакция «МК в Новосибирске» выражает глубокие соболезнования родственникам и близким погибших. Мы разделяем горе всех, кого затронула эта страшная трагедия.