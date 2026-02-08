В Брянске спустя три недели нашли тело одного из провалившихся под лед детей

Тело одного из детей, которые провались под лед в Брянске 20 января, обнаружили в реке Десна. Об этом в воскресенье, 8 февраля, сообщили в ГСУ СК по региону.
— Следственные органы Следственного комитета России по Брянской области сообщают об обнаружении в реке Десна тела одного из малолетних детей, провалившихся 20 января под лед, — сказано на сайте ведомства.
Следователем назначены судебные экспертизы для установления всех обстоятельств произошедшего.
23 января передавалось, что детей, провалившихся под лед в Брянске, ищут с помощью десяти подводных камер, четырех подводных дронов и двух эхолотов. Поисковая операция находится на особом контроле у губернатора региона Александра Богомаза.
4 февраля сообщалось, что поиски детей ведутся уже две недели, но до сих пор не принесли никаких результатов. Была развернута большая поисковая операция, в которой задействованы водолазы МЧС, полиция, следователи и добровольцы «Лизы Алерт». Каждое утро начинаются активные поиски и не заканчиваются до темноты.