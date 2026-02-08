Мужчина и два подростка облились азотной кислотой в Серпухове

По версии следствия, всё случилось в квартире по улице Красный Текстильщик. Глава семейства получил ожоги, когда опрокинул бутылку с кислотой, которую доставал из кладовки. Рядом были 16-летний сын мужчины с другом, которые тоже пострадали.
Всех троих увезли в больницу. По факту травмирования людей идёт доследственная проверка, сообщили в подмосковном СК.
