Мужчина и два подростка облились азотной кислотой в Серпухове

Мужчина и два подростка получили травмы, облившись азотной кислотой в подмосковном Серпухове. Инцидент произошёл 7 февраля. По факту случившегося проверку проводит Следственный комитет.

Источник: Life.ru

По версии следствия, всё случилось в квартире по улице Красный Текстильщик. Глава семейства получил ожоги, когда опрокинул бутылку с кислотой, которую доставал из кладовки. Рядом были 16-летний сын мужчины с другом, которые тоже пострадали.

Всех троих увезли в больницу. По факту травмирования людей идёт доследственная проверка, сообщили в подмосковном СК.

Ранее в Уфе подросток с холодным оружием напал на людей в общежитии Башкирского государственного медицинского университета. В больницу попали четыре человека. По факту нападения возбудили уголовное дело.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.