Система ПВО отразила ракетный удар ВСУ над Белгородом и округом

По предварительным данным, обошлось без пострадавших среди населения. Сейчас специалисты уточняют информацию о возможных последствиях на земле. При этом на территории всей Белгородской области продолжает действовать ракетная опасность.
«Над Белгородом и Белгородским округом сработала система ПВО — отражена ракетная атака противника. Все оперативные и аварийные службы работают», — написал глава региона.
Ранее Life.ru писал, что Вячеслав Гладков оказался под ракетным обстрелом во время объезда Белгорода. Тогда атака началась прямо в момент осмотра повреждённых объектов, и губернатору вместе с аварийными бригадами пришлось срочно укрываться в убежище. Гладков особо отметил мужество специалистов, которые продолжают работать даже под огнём, назвав их настоящими героями.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.