Система ПВО отразила ракетный удар ВСУ над Белгородом и округом

Ранее Life.ru писал, что Вячеслав Гладков оказался под ракетным обстрелом во время объезда Белгорода. Тогда атака началась прямо в момент осмотра повреждённых объектов, и губернатору вместе с аварийными бригадами пришлось срочно укрываться в убежище. Гладков особо отметил мужество специалистов, которые продолжают работать даже под огнём, назвав их настоящими героями.