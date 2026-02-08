Ричмонд
В Индии не менее 13 человек пострадали при обрушении здания

Число пострадавших при обрушении здания в индийском городе Кота составило 13 человек.

Источник: Аргументы и факты

Число пострадавших при обрушении здания в индийском городе Кота увеличилось до 13 человек, при этом погибли как минимум двое. Обновлённые данные приводятся со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о восьми раненых, однако по мере разбора завалов количество пострадавших возросло. По информации местных СМИ, под обломками могли оставаться ещё около двадцати человек, что осложняет спасательную операцию.

Инцидент произошёл в западном штате Раджастхан в субботу. На месте продолжают работать экстренные службы, уточняются обстоятельства обрушения и число людей, находившихся в здании в момент происшествия.

Ранее в Сети появились кадры обрушения аттракциона на ярмарке в Сураджканде в округе Фаридабад индийского штата Харьяна.