В Индии не менее 13 человек пострадали при обрушении здания

Число пострадавших при обрушении здания в индийском городе Кота увеличилось до 13 человек, при этом погибли как минимум двое. Обновлённые данные приводятся со ссылкой на местные власти.
Ранее сообщалось о восьми раненых, однако по мере разбора завалов количество пострадавших возросло. По информации местных СМИ, под обломками могли оставаться ещё около двадцати человек, что осложняет спасательную операцию.
Инцидент произошёл в западном штате Раджастхан в субботу. На месте продолжают работать экстренные службы, уточняются обстоятельства обрушения и число людей, находившихся в здании в момент происшествия.
