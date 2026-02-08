В Петербурге произошёл пожар на чердаке исторического здания

Пожар произошёл в чердачном помещении одного из исторических зданий в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе городского управления МЧС России.
«Восьмого февраля в 00:28 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Центральный район, улица Моховая, дом 28», — уточнило подразделение федерального ведомства в своём Telegram-канале ведомства.
Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. В тушении огня были задействованы 23 сотрудника МЧС и пять единиц техники. Из здания эвакуировали 26 человек. Открытое горение удалось ликвидировать.
Информации о пострадавших нет.
Напомним, 12 января сообщалось, что в здании музея «Государственный Эрмитаж» в Санкт-Петербурге произошло короткое замыкание. Очаг находился в помещении серверной на четвертом этаже. На место происшествия прибыли 24 человека и пять единиц техники. Последствия короткого замыкания удалось ликвидировать.
3 февраля в Санкт-Петербурге случился пожар в торговом центре «Капитолий» на Коломяжском проспекте. Из ТЦ было эвакуировано около 500 человек.