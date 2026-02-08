В Петербурге произошёл пожар на чердаке исторического здания

Напомним, 12 января сообщалось, что в здании музея «Государственный Эрмитаж» в Санкт-Петербурге произошло короткое замыкание. Очаг находился в помещении серверной на четвертом этаже. На место происшествия прибыли 24 человека и пять единиц техники. Последствия короткого замыкания удалось ликвидировать.