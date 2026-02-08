В аэропортах Геленджика и Краснодара сняли ограничения

«Аэропорты Геленджик, Краснодар (Пашковский): сняты дополнительные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — отмечается в сообщении.
МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Геленджика и Краснодара. Об этом сообщили в Росавиации.
«Аэропорты Геленджик, Краснодар (Пашковский): сняты дополнительные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — отмечается в сообщении.
Как добавили в Росавиации, ограничения были введены ради обеспечения безопасности полетов.