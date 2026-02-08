Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропортах Геленджика и Краснодара сняли ограничения

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Геленджика и Краснодара. Об этом сообщили в Росавиации.

Источник: РИА "Новости"

«Аэропорты Геленджик, Краснодар (Пашковский): сняты дополнительные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — отмечается в сообщении.

Как добавили в Росавиации, ограничения были введены ради обеспечения безопасности полетов.