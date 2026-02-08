Несовершеннолетний ранил ножом шесть человек: что известно о ЧП в общежитии вуза Уфы

Вооруженный подросток напал на общежитие медицинского университета в Уфе. Пятнадцатилетний парень ранил ножом шесть человек. Четверо из них доставлены в больницу. Возбуждено уголовное дело. Об этом проинформировали в пресс-службе Следственного комитета России.
По данным правоохранителей, подросток напал на проживающих в корпусе студентов. При задержании злоумышленник оказал сопротивление сотрудникам полиции. Он также нанес себе телесные повреждения.
«По предварительным данным, 7 февраля текущего года в общежитии медицинского университета по улице Репина в г. Уфе подросток, вооруженный ножом, совершил нападение на проживающих там студентов, нанеся нескольким из них ножевые ранения», — оповестили в СК.
Сейчас подросток находится в реанимации в тяжелом состоянии. У него диагностировали резаные раны шеи и предплечья. Среди пострадавших числятся сотрудники полиции. При задержании преступник ранил двух из них. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии, еще трое — в средней степени тяжести.
Утверждается, что возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органов. Подростка могут выписать из больницы уже через неделю. Позже он предстанет перед судом.
По данным официального представителя МВД Ирины Волк, раненым сотрудникам правоохранительных органов ничего не угрожает. Правоохранители уже устанавливают все обстоятельства и детали произошедшего.
Студентка БГМУ рассказала о подробностях ЧП. По ее словам, нападавших было двое. Силовики не подтвердили эту информацию. Один из нападавших, как утверждает студентка, удерживал жертву в спортзале общежития. По свидетельству девушки, злоумышленники целенаправленно выбирали жертв среди иностранных студентов. Они также выкрикивали националистические лозунги. Девушка сообщила, что после инцидента всё общежитие было в крови. В коридорах звучали взрывы петард.
Заведующий хирургическим отделением ГДКБ № 17 Айбулат Алибаев сообщил, что жизни 15-летнего подростка ничего не угрожает. Его состояние стабильное, но тяжелое. Вся помощь подростку оказана.