Несовершеннолетний ранил ножом шесть человек: что известно о ЧП в общежитии вуза Уфы

Студентка БГМУ рассказала о подробностях ЧП. По ее словам, нападавших было двое. Силовики не подтвердили эту информацию. Один из нападавших, как утверждает студентка, удерживал жертву в спортзале общежития. По свидетельству девушки, злоумышленники целенаправленно выбирали жертв среди иностранных студентов. Они также выкрикивали националистические лозунги. Девушка сообщила, что после инцидента всё общежитие было в крови. В коридорах звучали взрывы петард.