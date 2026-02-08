В Италии три лыжника погибли во время схода лавины

Три человека погибли в результате схода лавин во время катания на лыжах вне трасс в Милане и Кортине. Об этом сообщает Daily Mail, материал перевел aif.ru.
Один из инцидентов случился на вершине Пунта-Рокка массива Мармолада, самой высокой горы Доломитов, рядом с Кортина-д’Ампеццо, где проходят женские соревнования по горнолыжному спорту. Мужчина и трое его спутников съехали с трассы, после чего, как предполагается, он спровоцировал сход лавины. Трое других лыжников сразу же начали поиски с помощью других спортсменов.
Прибывшие спасатели обнаружили тело мужчины под снегом. Еще два человека погибли в Альбосаджии, деревне в нижней части долины Вальтеллина.
Ранее во время катания на лыжах в австрийском Тироле 31‑летнего швейцарца накрыла снежная лавина, когда он с друзьям поднимался по крутом склону Eiskögele.