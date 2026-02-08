Sohu: на заводе в центральной части Китая при взрыве погибли семь человек

Напомним, 19 января стало известно о взрыве на металлургическом заводе в городском округе Баотоу в китайском автономном районе Внутренняя Монголия. Также на предприятии произошёл пожар. Сообщалось о как минимум двоих погибших и 84 пострадавших. Кроме того, несколько человек числились пропавшими без вести.