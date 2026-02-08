Sohu: на заводе в центральной части Китая при взрыве погибли семь человек

По меньшей мере семь человек погибли в результате взрыва в цехе производственного предприятия в центральной части Китая, сообщило издание Sohu.
Ещё один человек числится пропавшим без вести. Инцидент произошёл 7 февраля в уезде Шаньинь в городском округе Шуочжоу (провинция Шаньси).
После взрыва началась поисково-спасательная операция. Сначала под завалами были обнаружены пять человек, которые не подавали признаков жизни. Позже зону поиска расширили. В дальнейшем были найдены тела еще двух жертв.
Напомним, 19 января стало известно о взрыве на металлургическом заводе в городском округе Баотоу в китайском автономном районе Внутренняя Монголия. Также на предприятии произошёл пожар. Сообщалось о как минимум двоих погибших и 84 пострадавших. Кроме того, несколько человек числились пропавшими без вести.
В середине октября взрыв прогремел в одном из магазинов в городе Ланьчжоу, провинция Ганьсу (на северо-западе Китая). В результате происшествия один человек погиб и ещё один получил легкие травмы.