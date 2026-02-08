Бледные поганки убили четырёх жителей Калифорнии

Как сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местные власти, ещё минимум троим пострадавшим потребовалась срочная трансплантация печени. У всех развилась тяжёлая интоксикация после употребления ядовитых грибов, которые сейчас массово растут в штате из-за тёплой и дождливой погоды.
В департаменте здравоохранения Калифорнии предупредили жителей об опасности и призвали полностью отказаться от сбора грибов в этом году. По официальным данным, с середины ноября в штате зафиксировано около 30 случаев отравления бледными поганками — многие пациенты попали в реанимацию с острой печёночной недостаточностью.
Ранее Life.ru писал, что в Дагестане семья из четырёх человек, включая ребёнка, оказалась в больнице после того, как поела купленный в магазине замороженный хинкал с курицей. Состояние пострадавших резко ухудшилось, следователи выясняют, что именно стало источником опасной продукции.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.