Бледные поганки убили четырёх жителей Калифорнии

В департаменте здравоохранения Калифорнии предупредили жителей об опасности и призвали полностью отказаться от сбора грибов в этом году. По официальным данным, с середины ноября в штате зафиксировано около 30 случаев отравления бледными поганками — многие пациенты попали в реанимацию с острой печёночной недостаточностью.