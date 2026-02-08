Игорь Кобзев встретился с пострадавшими от коммунальной аварии жителями Бодайбо

IrkutskMedia, 8 февраля. Состоялась встреча главы Иркутской области Игоря Кобзева с жителями Бодайбо. Присутствовали все члены оперативной межведомственной группы, а также заместитель полномочного представителя Президента РФ в СФО Вадим Михайлович Головко, работающий в Бодайбо по поручению Анатолия Анатольевича Серышева, и представитель Минстроя РФ Кирилл Михайлович Колмаков. Об этом сообщил Игорь Кобзев в своём телеграм-канале (18+).
Встреча длилась больше 2,5 часа. Люди спрашивали о перерасчете за теплоснабжение и электричество, графике подвоза воды. Было много вопросов по частным адресам. Губернатор поручил ответственным за эти участки оперативно отработать с жильцами возникшие вопросы.
За 7 февраля специалисты восстановили теплоснабжение еще двух домов. Итого 10 домов и школа № 3 подключены к теплосетям. Это индивидуальные жилые дома № 1а, № 1б, № 1 г, № 1е и № 2 на улице Солнечной, дома № 3, № 5, № 5б, № 5 В и № 6 на улице Садовой. В них проживает 87 человек, в том числе 15 детей.
8 февраля специалисты планируют начать запитывать здание коррекционной школы. Готов к приему тепла дом № 75 на улице МК-135.Также прогрета трасса в направлении к дому № 15 на Солнечной.
Аварийно-восстановительные работы продолжаются.
«Повторюсь, в Бодайбо будем работать пока не будет полностью восстановлена инфраструктура, пострадавшая в результате ЧС. Жителей Бодайбо не бросим, в территории остаются все закрепленные за участками члены Правительства и межведомственной группы» — написал Игорь Кобзев в своём посте.
Напомним, что серьезная коммунальная авария произошла на магистральном водопроводе, питающем несколько котельных. В результате ЧС более 1 тысячи человек остались без воды и тепла. Мэр Бодайбо и района Евгений Юмашев рассказал, что продолжительные низкие температуры привели к промерзанию грунта ниже нормативного уровня. Позже губернатор Игорь Кобзев сообщил, что специалисты непрерывно продолжают ликвидировать последствия коммунальной аварии.
Для этого были привлечены силы ведущих управляющих компаний Иркутска, которые помогают восстанавливать работу систем теплоснабжения и водоснабжения жилых домов. Помимо УК Иркутска, помощь оказывают АО «Высочайший», ЗДК «Лензолото», ПАО «Газпром Добыча Иркутск», ПАО «Полюс», а также авиакомпания «ИрАэро», которая обеспечивает доставку людей и грузов. Также было принято решение о прокладке резервного водовода протяженностью 750 м и диаметром 100 мм. Специалисты АО «Витимэнергосбыт» приостановили выставление счетов за электричество по домам и помещениям, находящимся в зоне ЧС.
По факту нарушения прав жителей было возбуждено уголовное дело. Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе его расследования. Добавим, что администрация Бодайбо и района окажет материальную помощь всем пострадавшим от коммунальной аварии. Размер единовременной выплаты составит 15 тысяч рублей на человека.
Кроме того, следователи установили, что услуги теплоснабжения оказывает муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоканал», учредителем которого является администрация Бодайбинского городского поселения. 30 января этого года из-за промерзания водовода была остановлена работа четырех котельных. В результате без отопления остались более 140 жилых домов — как индивидуальной застройки, так и многоквартирных.
В рамках расследования следователи осмотрели места происшествий, а также провели обыски в зданиях муниципального унитарного предприятия и администрации городского поселения. В ходе обысков были изъяты документы, касающиеся обслуживания и ремонта водовода холодного водоснабжения.
Также ведется работа по дальнейшему ремонту жилых домов после серьезной коммунальной аварии. Специалисты Фонда капремонта Иркутской области обследовали помещения, составили дефектные ведомости.