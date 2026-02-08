Полиция пресекла вечеринку с сатанинской* символикой в Москве

«В отдел полиции были доставлены 10 участников мероприятия и его организатор. На вечеринке планировалось использование пентаграмм, перевёрнутых крестов и другой запрещённой символики», — сообщают «Известия» со ссылкой на правоохранительные органы.
Организаторы анонсировали мероприятие в закрытых сообществах соцсетей и тематических чатах. Владелец арендовал площадку в клубе Eclipse на коммерческой основе. Он позиционировал вечеринку как «закрытую тематическую ночь» с дресс-кодом и особенным оформлением сцены.
Силовики прибыли в клуб до старта основной программы. К этому моменту часть гостей уже вошла внутрь. Сцена и зал ещё готовились к выступлению.
Ранее сотрудники Росгвардии неожиданно пришли в баню «Бодрость» в Екатеринбурге на Первомайской улице. Они застали врасплох обнажённых посетительниц. Причину визита не раскрыли.
Все о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.
* Движение признано в РФ экстремистским и запрещено, также включено в перечень терроризма и экстремизма.