Полиция пресекла вечеринку с сатанинской* символикой в Москве

Сотрудники правоохранительных органов прервали вечеринку с сатанинской* символикой в ночном клубе Eclipse в центре Москвы. Задержаны десять человек.

«В отдел полиции были доставлены 10 участников мероприятия и его организатор. На вечеринке планировалось использование пентаграмм, перевёрнутых крестов и другой запрещённой символики», — сообщают «Известия» со ссылкой на правоохранительные органы.

Организаторы анонсировали мероприятие в закрытых сообществах соцсетей и тематических чатах. Владелец арендовал площадку в клубе Eclipse на коммерческой основе. Он позиционировал вечеринку как «закрытую тематическую ночь» с дресс-кодом и особенным оформлением сцены.

Силовики прибыли в клуб до старта основной программы. К этому моменту часть гостей уже вошла внутрь. Сцена и зал ещё готовились к выступлению.

Ранее сотрудники Росгвардии неожиданно пришли в баню «Бодрость» в Екатеринбурге на Первомайской улице. Они застали врасплох обнажённых посетительниц. Причину визита не раскрыли.

Все о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

* Движение признано в РФ экстремистским и запрещено, также включено в перечень терроризма и экстремизма.