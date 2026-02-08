На озере в Приморье погиб 11-летний мальчик

В Приморском крае за минувшие сутки чрезвычайных ситуаций не зафиксировано, однако произошло одно происшествие на водном объекте. Трагедия случилась в Яковлевском округе. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Как сообщили в региональном МЧС, в районе села Яковлевка на озере Байкал под лед провалился 11-летний мальчик. Ребенок оказался в воде и самостоятельно выбраться не смог. Спустя время местные жители обнаружили тело в месте провала льда.
Кроме того, за прошедшие сутки пожарные подразделения один раз привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия.
Жителей Приморья предупреждают об опасности выхода на лед, особенно в период перепадов температур. Даже внешне прочный лед может быть тонким и не выдержать веса человека.