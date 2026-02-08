Сестра пропавшей на Валааме 36-летней женщины погибла в страшном ДТП

Пропавшая на Валааме 36-летняя Наталья Простакова ушла в монастырь после смерти сестры и развода, рассказала в беседе с aif.ru ее подруга Анна.
Напомним, Простакова около полугода жила на Валааме. Она была там на послушании. 2 февраля после утренней службы она ушла в неизвестном направлении, с тех пор ее местонахождение неизвестно.
В день пропажи женщина была одета в черную куртку и платье, на ней был белый платок, а в руках — черная сумка с серебряными замками.
Подруга отметила, что у Натальи за спиной два брака. В последнее время, до отъезда в монастырь, она жила в Екатеринбурге. Там у нее был свой салон красоты, который женщина продала.
«Мама ее очень переживала, что она в монастырь ушла. Звонила ей раз в неделю. Мама Натальи уже знает о ее пропаже. Она в возрасте, около 76 лет уже. Первая дочь погибла в ДТП, если и с Наташей что-то случится, ее мама не переживет», — отметила женщина.
Ранее местный житель рассказал, что в районе Валаама заметили стаю голодных волков. Могут ли они быть причастны к исчезновению Простаковой — пока не известно.