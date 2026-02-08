Британка пропала в Африке и могла стать ингредиентом для зелья колдунов

Лорна Максорли и ее приятель Леон Проберт приехали на отдых ЮАР в прошлом сентябре. Парочка отправилась на прогулку по местным туристическим тропам. Мужчина через какое-то время решил вернуться, а его спутница одна отправилась полюбоваться озером. После этого связь с британкой была потеряна. Полиция опросила местных жителей. Они рассказали, что видели туристку и даже успели пообщаться с ней. Пенсионерка интересовалась маршрутом и боялась заблудиться.
Женщину начали искать через полчаса, после того как Проберт забил тревогу, не найдя свою знакомую в номере отеля. Как предполагает следствие, пенсионерку зверки убили во время традиционного колдовского обряда, известного в Африке под названием «Мути». Колдуны, называющие себя целителями, не раз попадались именно в ЮАР, они используют части тела для приготовления магических препаратов. Подобные «лекарства» спокойно продаются на африканских рынках, один из которых был по близости с отелем, где проживала британка.
