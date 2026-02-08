Евродепутат Картайзер назвал ситуацию с Гренландией предательством НАТО

Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер раскритиковал переговоры генерального секретаря НАТО Марка Рютте с США по вопросу будущего Гренландии.
По его мнению, подобные контакты могут рассматриваться как подрыв союзнических принципов внутри альянса. Политик поставил под сомнение наличие у Рютте поддержки ведущих европейских государств и соответствующего мандата для обсуждения судьбы суверенной территории.
Картайзер считает, что подобные действия негативно отражаются на авторитете как самого генсека, так и НАТО в целом. Он указал, что организация создавалась для защиты интересов стран-участниц, а не для принятия решений, которые могут восприниматься как ущербные для союзников. По оценке парламентария, ситуация вокруг Гренландии способна ослабить доверие к альянсу.
Также евродепутат выразил обеспокоенность влиянием этой темы на отношения между Евросоюзом и США. Он отметил, что обсуждение возможных территориальных притязаний в отношении союзных государств вызывает серьезную тревогу в Европе и может осложнить трансатлантическое сотрудничество.
Ранее Канада открыла своё первое консульство в Гренландии на фоне дискуссий вокруг будущего этой автономной датской территории.