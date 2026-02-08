Евродепутат Картайзер назвал ситуацию с Гренландией предательством НАТО

Картайзер считает, что подобные действия негативно отражаются на авторитете как самого генсека, так и НАТО в целом. Он указал, что организация создавалась для защиты интересов стран-участниц, а не для принятия решений, которые могут восприниматься как ущербные для союзников. По оценке парламентария, ситуация вокруг Гренландии способна ослабить доверие к альянсу.