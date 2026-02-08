В первый день Олимпиады в Италии заявили о диверсии на ж/д путях

Полиция зафиксировала три отдельных случая повреждений на разных участках. Из-за этого скоростные, междугородние и региональные поезда задерживались до двух с половиной часов.
Минтранс назвал произошедшее актом «серьёзного саботажа». Ведомство отметило, что подобное уже случалось в день открытия летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Тогда диверсанты атаковали французскую сеть высокоскоростных поездов TGV и вызвали транспортный хаос.
Также в первй день Игр в Милане столкнулись полиция и несколько десятков протестующих. Люди вышли на демонстрацию против проведения Олимпиады. Группа людей в масках бросала камни в стражей порядка и запускала фейерверки в их сторону.
