В первый день Олимпиады в Италии заявили о диверсии на ж/д путях

Утром 7 февраля неизвестные повредили железнодорожные пути недалеко от города Болонья на севере Италии. Инцидент нарушил движение поездов в первый день зимних Олимпийских игр. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на итальянское Министерство транспорта.

Полиция зафиксировала три отдельных случая повреждений на разных участках. Из-за этого скоростные, междугородние и региональные поезда задерживались до двух с половиной часов.

Минтранс назвал произошедшее актом «серьёзного саботажа». Ведомство отметило, что подобное уже случалось в день открытия летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Тогда диверсанты атаковали французскую сеть высокоскоростных поездов TGV и вызвали транспортный хаос.

Также в первй день Игр в Милане столкнулись полиция и несколько десятков протестующих. Люди вышли на демонстрацию против проведения Олимпиады. Группа людей в масках бросала камни в стражей порядка и запускала фейерверки в их сторону.

