В Сочи пресечена преступная схема по незаконному захвату земель на 600 млрд рублей

По версии следствия, злоумышленники намеренно довели агрокомплекс до банкротства, после чего изменили категорию земли с сельскохозяйственной на предназначенную для строительства и получили разрешения на возведение жилых домов. Затем эти участки были проданы связанным с группировкой застройщикам, которые построили на них многоквартирные дома. Большинство участников схемы уже задержаны и дают признательные показания, однако предполагаемые организаторы, Татулян и Саркисян, скрываются на территории Армении.