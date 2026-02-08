Мальчик в Приморском крае погиб, провалившись под лед

3 января в Чукотском районе 28-летний местный житель выехал из села Инчоун в село Лаврентия на снегоходе марки Yamaha вместе с 39-летней женщиной и ребенком. Во время движения по льду транспорт провалился под лед, несовершеннолетний упал в воду и скончался на месте происшествия из-за переохлаждения. Водителю удалось спасти пассажирку, ее госпитализировали.