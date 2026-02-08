Мальчик в Приморском крае погиб, провалившись под лед

Жители села Яковлевка в Приморском крае вытащили из воды озера, называемого «Байкал», тело 11-летнего мальчика, провалившегося под лед. Об этом в воскресенье, 8 февраля, сообщили в региональном ГУ МЧС.
— В районе села Яковлевка Яковлевского округа на озере «Байкал» 11-летний мальчик провалился под лед. Тело утонувшего ребенка обнаружили жители села в месте провала, — сказано в сообщении, опубликованном в официальном канале в MAX.
Тело одного из детей, которые провались под лед в Брянске 20 января, обнаружили в реке Десна. Об этом 8 февраля сообщили в ГСУ СК по региону. Следователем назначены судебные экспертизы для установления всех обстоятельств произошедшего.
23 января передавалось, что детей, провалившихся под лед в Брянске, ищут с помощью десяти подводных камер, четырех подводных дронов и двух эхолотов. Поисковая операция находится на особом контроле у губернатора региона Александра Богомаза.
3 января в Чукотском районе 28-летний местный житель выехал из села Инчоун в село Лаврентия на снегоходе марки Yamaha вместе с 39-летней женщиной и ребенком. Во время движения по льду транспорт провалился под лед, несовершеннолетний упал в воду и скончался на месте происшествия из-за переохлаждения. Водителю удалось спасти пассажирку, ее госпитализировали.