Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар в историческом здании в Петербурге потушили

Пожар в историческом здании на улице Моховой в Петербурге потушили.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Пожар в историческом здании в центре Санкт-Петербурга потушен, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Ранее в МЧС сообщали о возгорании на чердаке в историческом здании в Санкт-Петербурге по адресу Моховая, 28. Сведений о пострадавших не поступало, эвакуированы 26 человек.

«В 3.52 пожар ликвидирован», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Согласно открытым данным, по данному адресу располагается Дом Бычевской — вдовы вице-адмирала Филиппа Бычевского. Здание было построено в 1878 году, в разное время в нем жили известные личности: писатели Николай Лесков и Петр Вяземский, а также композитор Александр Даргомыжский. Дом является памятником архитектуры федерального назначения, сегодня в нем находится гостиница, магазин стройхозтоваров и частный пансион для пожилых людей.