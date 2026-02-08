Ушла в монастырь и пропала: бывшую хозяйку салона красоты ищут на Валааме

36-летняя Наталья Простакова пропала на острове Валаам 2 февраля. Ее исчезновение окутано тайной, которая начинается далеко от суровых ладожских берегов — в Екатеринбурге.
За несколько месяцев до прибытия на северный остров Наталья была успешной предпринимательницей, владелицей собственного салона красоты. Однако жизнь сделала крутой вираж.
Подруга детства Анна в эксклюзивной беседе с aif.ru раскрыла детали: «У Натальи было два брака, свой салон красоты в Екатеринбурге, но она продала его, чтобы погасить ипотеку. Когда я узнала, что она уехала в монастырь, была очень удивлена».
Этот поступок стал полной неожиданностью даже для близкого круга. Женщина развелась, ликвидировала бизнес и отправилась на послушание в Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, где прожила около полугода до своего исчезновения.
Последний день: черное платье, белый платок и сумка с серебряными замками.
Утро 2 февраля не предвещало трагедии. После утренней службы Наталья Простакова покинула монастырь и ушла в неизвестном направлении. С тех пор о ее судьбе ничего не известно.
Приметы, которые сейчас ищут волонтеры и спасатели, достаточно запоминающиеся: в день пропажи на женщине было черное платье и черная куртка, на голове — белый платок. В руках она держала черную сумку с серебряными замками.
Этот образ — последнее, что помнят о ней на острове. Местность вокруг монастыря сложная: лесные тропы, скалистые берега, заснеженные поля. Поиски осложняются погодными условиями и рельефом.
Трагедия в семье: что толкнуло Наталью на уход из мира?
Почему женщина с, казалось бы, устроенной жизнью решила резко ее изменить? Подруга Анна указывает на череду тяжелых личных потрясений.
«Мама ее очень переживала, что она в монастырь ушла… Первая дочь погибла в ДТП, если и с Наташей что-то случится, ее мама не переживет», — говорит она.
Из этих слов вырисовывается глубокая драма: Наталья пережила смерть сестры и развод. Возможно, монастырь стал для нее местом, где можно было найти утешение и смысл после тяжелых потерь.
Однако и там покой, судя по всему, не наступил. Подруга отмечает тревожную деталь: «В последнее время она резко закрылась и удалила все фотографии со своей страницы».
Это свидетельствует о внутреннем смятении, которое могло предшествовать ее уходу.
Опасный Валаам: голодные волки на ладожском льду.
Пока родные надеются на лучшее, местные жители рисуют мрачную картину потенциальных опасностей, подстерегающих одинокого человека на острове зимой.
Особую тревогу вызывает активность волков. Житель города Сортавала Виктор Андрейцев в беседе с aif.ru сообщил шокирующие подробности.
«Волки кочуют по островам Ладожского озера стаями. И шанс с ними повстречаться зимой очень велик», — сказал он.
Сейчас Ладожское озеро сковано льдом, что позволяет хищникам свободно перемещаться между островами в поисках пищи. Андрейцев привел яркий пример: «Буквально в черте видимости от бывшей местной остановки рыбак… заметил стаю волков и чудом успел залезть на маленькую площадку. Так волки прыгали, пытаясь стащить этого рыбака».
Эта история показывает, насколько реальна и серьезна угроза.
«Волки сейчас очень голодные, поэтому не исключено, что пропавшая Простакова могла случайно повстречать хищников на своем пути», — добавил он.
Волк-убийца: почему встреча с хищником почти не оставляет шансов?
Высказывания местных жителей не являются преувеличением. Зимний период — время испытаний для дикой природы. Волки, объединенные в стаи, становятся особенно смелыми и агрессивными.
«Волк — хитрый, умный, расчетливый, сильный и очень опасный хищник-убийца! Когда он голоден, то не приведи Господь с ним повстречаться ни на Валааме, ни на любом другом острове Ладожского озера», — подчеркивает Виктор Андрейцев.
Одинокая женщина, даже одетая в темную одежду, не имеющая при себе средств защиты, в случае встречи со стаей практически беззащитна.
Боль матери: сможет ли пожилая женщина пережить вторую трагедию?
Матери Натальи 76 лет, и она уже пережила страшное горе — гибель первой дочери в ДТП. Теперь она столкнулась с новым, возможно, еще более мучительным испытанием — неизвестностью.
«Мама Натальи уже знает о ее пропаже… если и с Наташей что-то случится, ее мама не переживет», — рассказала aif.ru подруга пропавшей женщины.
Надежда на чудо — единственное, что сейчас остается родным. Поиски на Валааме продолжаются, и каждый новый час имеет значение в попытках разрешить эту жуткую загадку и найти человека.