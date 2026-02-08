Ричмонд
Взрывы прогремели в Одессе после объявления тревоги

В Одессе после объявления воздушной тревоги ночью 8 февраля прогремели взрывы. Местные жители сообщили о серии мощных ударов, которые прозвучали в разных районах города.

Источник: Life.ru

Как пишет РБК-Украина со ссылкой на корреспондентов, очевидцы подтвердили, что слышали сильные взрывы. Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, над Одесским районом звучит сигнал воздушной тревоги.

«В Одессе звучат взрывы», — говорится в сообщении телеграм-канала агентства.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский жёстко раскритиковал работу ПВО Украины. Он отметил, что после массированных ударов по энергетической инфраструктуре нужно усилить мобильные огневые группы, и поручил дипломатам активизировать работу с партнёрами для поставок систем ПВО и обеспечения энергобезопасности страны.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.