Взрывы прогремели в Одессе после объявления тревоги

Как пишет РБК-Украина со ссылкой на корреспондентов, очевидцы подтвердили, что слышали сильные взрывы. Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, над Одесским районом звучит сигнал воздушной тревоги.
«В Одессе звучат взрывы», — говорится в сообщении телеграм-канала агентства.
Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский жёстко раскритиковал работу ПВО Украины. Он отметил, что после массированных ударов по энергетической инфраструктуре нужно усилить мобильные огневые группы, и поручил дипломатам активизировать работу с партнёрами для поставок систем ПВО и обеспечения энергобезопасности страны.
