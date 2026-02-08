Во Владивостоке в ДТП на Днепровской пострадали три человека

По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля Toyota Aqua ехал по улице Днепровской со стороны Выселковой в направлении Тухачевского. Он не обеспечил постоянный контроль за управлением машиной, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с КамАЗом, за рулем которого находился 49-летний мужчина.