Во Владивостоке в ДТП на Днепровской пострадали три человека

Во Владивостоке полиция устанавливает обстоятельства ДТП с пострадавшими, которое произошло на улице Днепровской. Сообщение об аварии поступило в дежурную часть Госавтоинспекции. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля Toyota Aqua ехал по улице Днепровской со стороны Выселковой в направлении Тухачевского. Он не обеспечил постоянный контроль за управлением машиной, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с КамАЗом, за рулем которого находился 49-летний мужчина.
Травмы получили водитель Toyota Aqua и двое его пассажиров. Медики осмотрели пострадавших, им назначено амбулаторное лечение.
По факту аварии сотрудники Госавтоинспекции открыли несколько административных материалов. Речь идет о нарушении Правил дорожного движения, выезде на встречную полосу, управлении автомобилем без права управления, а также эксплуатации транспортного средства при наличии неисправностей и отсутствии необходимых документов.