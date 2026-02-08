Ричмонд
Во Владивостоке в ДТП на Днепровской пострадали три человека

Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке полиция устанавливает обстоятельства ДТП с пострадавшими, которое произошло на улице Днепровской. Сообщение об аварии поступило в дежурную часть Госавтоинспекции. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».

По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля Toyota Aqua ехал по улице Днепровской со стороны Выселковой в направлении Тухачевского. Он не обеспечил постоянный контроль за управлением машиной, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с КамАЗом, за рулем которого находился 49-летний мужчина.

Травмы получили водитель Toyota Aqua и двое его пассажиров. Медики осмотрели пострадавших, им назначено амбулаторное лечение.

По факту аварии сотрудники Госавтоинспекции открыли несколько административных материалов. Речь идет о нарушении Правил дорожного движения, выезде на встречную полосу, управлении автомобилем без права управления, а также эксплуатации транспортного средства при наличии неисправностей и отсутствии необходимых документов.