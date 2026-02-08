Тайна исчезнувшей в черном: в Челябинске ищут девушку, ушедшую к соседям

И здесь следы обрываются. Камеры следующего здания уже не запечатлели Елизавету. Куда она свернула? Что заставило ее изменить маршрут? Осталась ли она на территории квартала или вышла за его пределы? Эти вопросы сейчас являются центральными для поисковиков. Небольшой отрезок пути между домами стал черной дырой, поглотившей молодую девушку.