Тайна исчезнувшей в черном: в Челябинске ищут девушку, ушедшую к соседям

В Челябинской области пятые сутки не стихает тревога. В небольшом поселке Зауральский вечером 2 февраля пропала 19-летняя Елизавета Овчинникова.
Девушка вышла из дома в соседний подъезд и бесследно исчезла. Поиски с привлечением волонтеров, техники и беспилотников пока не увенчались успехом. История обрастает вопросами, а обстоятельства исчезновения заставляют содрогнуться.
Роковой вечер: минуты до исчезновения.
Вечер 2 февраля в поселке Зауральский казался самым обычным. Около 18:58 Елизавета Овчинникова вышла из своей квартиры в доме № 1 во 2-м квартале. По предварительным данным, ее целью был соседний дом № 2.
Девушка была одета во все черное: куртку с капюшоном, штаны и ботинки. Казалось, она собиралась сделать короткую вылазку и скоро вернуться.
«Странно, что она вышла из дома без мобильного телефона», — отмечает ее знакомая Алена в разговоре с aif.ru.
Этот факт сразу насторожил родных и знакомых. Лиза не взяла с собой не только телефон, но и документы. В современном мире добровольный отказ от смартфона для молодого человека выглядит более чем необычно.
Камеры видели ее в последний раз: загадочный маршрут.
Ключевыми уликами в этом деле стали записи с камер домофонов. Они зафиксировали, как Лиза выходит из своего подъезда. Девушка действительно проходит мимо дома № 2, в который, предположительно, собиралась зайти. Но она не остановилась. Камеры фиксируют, как она продолжает движение в сторону соседнего шестого дома.
И здесь следы обрываются. Камеры следующего здания уже не запечатлели Елизавету. Куда она свернула? Что заставило ее изменить маршрут? Осталась ли она на территории квартала или вышла за его пределы? Эти вопросы сейчас являются центральными для поисковиков. Небольшой отрезок пути между домами стал черной дырой, поглотившей молодую девушку.
Портрет пропавшей: «закрытая» и «необщительная».
Чтобы понять мотивы и возможные сценарии, следователи и волонтеры стараются составить психологический портрет Лизы. И здесь информация от знакомых складывается в определенную картину.
«Она была закрытой, особо ни с кем не общалась», — рассказывает жительница поселка Татьяна.
Эту характеристику подтверждают и другие. Девушка описывается как замкнутая и необщительная, друзей у нее не было, круг общения ограничивался семьей.
Еще одна важная деталь — ее почти полное отсутствие в цифровом пространстве. По словам знакомых, пропавшая девушка уже несколько лет не вела социальные сети и не любила фотографироваться.
В эпоху, когда жизнь подростков наполовину проходит онлайн, такой уход в себя встречается нечасто и добавляет трагической истории особой таинственности.
Масштабная операция: снегоходы, БПЛА и 850 километров треков.
Несмотря на малонаселенность поселка (здесь проживает чуть более 6,8 тысячи человек), поисковые работы приняли беспрецедентный масштаб. В местном Доме культуры был немедленно развернут волонтерский штаб, в работе которого активно участвует отец пропавшей, Сергей Овчинников.
«Сейчас поиск идет как в самом поселке, так и в его окрестностях. Поиском уже закрыто более 50 квадратных километров. Мы ищем пропавшую на снегоходах, а также поднимаем БПЛА», — пояснила глава пресс-службы региона Татьяна Андреева.
Если считать по трекам, то поисковики исследовали уже более 850 километров. Это расстояние сравнимо с путем от Челябинска до Самары. Прочесываются лесные массивы, поля и заброшенные территории вокруг Зауральского. Каждый день на поиски выходят десятки неравнодушных людей.
Версии и надежда: почему это произошло впервые?
Следователи рассматривают разные версии, от несчастного случая до криминала. Однако отсутствие явных мотивов и следов борьбы осложняет работу. Важным аспектом является информация о том, что девушка раньше никогда не пропадала.
«Информации о том, пропадала ли девушка раньше, нет. Поэтому мы предполагаем, что это произошло впервые», — сообщила Татьяна Андреева.
Этот факт вселяет и надежду, и тревогу одновременно. С одной стороны, у Лизы не было опыта автономного выживания, с другой — исключается версия о ее добровольном уходе из дома, не характерном для ее поведения.
Родственники и односельчане пребывают в состоянии шока. В маленьком, тихом поселке, где все друг друга знают, такое исчезновение воспринимается как крушение привычного мира. Каждый житель задается вопросом: как такое могло произойти на знакомых улицах?
Поиски 19-летней Елизаветы Овчинниковой продолжаются. Каждый новый час имеет значение. Волонтеры и спасатели не теряют надежды найти зацепку, которая приведет к Лизе. Любая информация от очевидцев, которая может прояснить ее маршрут после 19:00 2 февраля, сейчас бесценна. Весь поселок Зауральский и вся Челябинская область ждут и надеются, что пропавшая девушка найдется живой.