Прокуратура взяла на контроль гибель школьника на водоеме в Приморье

По предварительным данным, в районе дома № 1 по улице Советской 11-летний мальчик находился у водоема. Он вышел на лед, который не выдержал веса ребенка. Лед проломился, ребенок оказался в образовавшейся проруби и не смог выбраться самостоятельно.