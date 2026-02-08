Прокуратура взяла на контроль гибель школьника на водоеме в Приморье

Прокуратура Приморского края взяла на контроль установление обстоятельств гибели подростка в селе Яковлевка Яковлевского округа. Трагедия произошла вечером 7 февраля. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
По предварительным данным, в районе дома № 1 по улице Советской 11-летний мальчик находился у водоема. Он вышел на лед, который не выдержал веса ребенка. Лед проломился, ребенок оказался в образовавшейся проруби и не смог выбраться самостоятельно.
На место происшествия были вызваны экстренные службы. Обстоятельства произошедшего уточняются, проводится процессуальная проверка. Надзорное ведомство взяло на контроль ход установления причин и условий трагедии, а также результаты проверки, проводимой уполномоченными органами.
В прокуратуре напомнили о необходимости соблюдения мер безопасности в зимний период. Родителей просят провести с детьми профилактические беседы и разъяснить опасность выхода на лед, особенно в период нестабильных температур.