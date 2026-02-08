Пожар в историческом здании на улице Моховой в Петербурге потушили

Пожар в историческом здании в центре Санкт-Петербурга полностью ликвидирован, сообщили в городском главке МЧС.
Ранее в ведомстве информировали о возгорании на чердаке дома, расположенного по адресу Моховая улица, 28. По данным спасателей, сведения о пострадавших не поступали, из здания эвакуировали 26 человек.
Как уточнили в МЧС, пожар был ликвидирован в 3:52, информация об этом опубликована в Telegram-канале ведомства.
Согласно открытым данным, по указанному адресу находится Дом Бычевской — вдовы вице-адмирала Филиппа Бычевского. Здание, построенное в 1878 году, является памятником архитектуры федерального значения. В разное время в нем проживали писатели Николай Лесков и Петр Вяземский, а также композитор Александр Даргомыжский. В настоящее время в здании располагаются гостиница, магазин стройхозтоваров и частный пансион для пожилых людей.