Пожар в историческом здании на улице Моховой в Петербурге потушили

Источник: Аргументы и факты

Пожар в историческом здании в центре Санкт-Петербурга полностью ликвидирован, сообщили в городском главке МЧС.

Ранее в ведомстве информировали о возгорании на чердаке дома, расположенного по адресу Моховая улица, 28. По данным спасателей, сведения о пострадавших не поступали, из здания эвакуировали 26 человек.

Как уточнили в МЧС, пожар был ликвидирован в 3:52, информация об этом опубликована в Telegram-канале ведомства.

Согласно открытым данным, по указанному адресу находится Дом Бычевской — вдовы вице-адмирала Филиппа Бычевского. Здание, построенное в 1878 году, является памятником архитектуры федерального значения. В разное время в нем проживали писатели Николай Лесков и Петр Вяземский, а также композитор Александр Даргомыжский. В настоящее время в здании располагаются гостиница, магазин стройхозтоваров и частный пансион для пожилых людей.