Пожар в историческом здании на улице Моховой в Петербурге потушили

Согласно открытым данным, по указанному адресу находится Дом Бычевской — вдовы вице-адмирала Филиппа Бычевского. Здание, построенное в 1878 году, является памятником архитектуры федерального значения. В разное время в нем проживали писатели Николай Лесков и Петр Вяземский, а также композитор Александр Даргомыжский. В настоящее время в здании располагаются гостиница, магазин стройхозтоваров и частный пансион для пожилых людей.