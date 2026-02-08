Силы ПВО за ночь сбили 22 дрона ВСУ над территорией России

Силы ПВО за ночь сбили 22 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом в воскресенье, 8 февраля, сообщили в Министерстве обороны России.
Так, 11 вражеских дронов уничтожили над Брянской областью, шесть — над акваторией Черного моря, четыре — над Калужской областью, один — над Курской областью, передает ТАСС.
Днем ранее жительница города Батайска в Ростовской области, которая пострадала в результате падения обломков украинского беспилотника, скончалась в больнице.
Кроме того, 6 февраля в Белгородской области дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль. В результате удара погиб один человек. Женщина, находившаяся в машине, получила тяжелые ранения.