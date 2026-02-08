Ричмонд
Силы ПВО за ночь сбили 22 дрона ВСУ над территорией России

Силы ПВО за ночь сбили 22 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом в воскресенье, 8 февраля, сообщили в Министерстве обороны России.

Так, 11 вражеских дронов уничтожили над Брянской областью, шесть — над акваторией Черного моря, четыре — над Калужской областью, один — над Курской областью, передает ТАСС.

Днем ранее жительница города Батайска в Ростовской области, которая пострадала в результате падения обломков украинского беспилотника, скончалась в больнице.

Кроме того, 6 февраля в Белгородской области дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль. В результате удара погиб один человек. Женщина, находившаяся в машине, получила тяжелые ранения.

