Силы ПВО РФ за ночь уничтожили 22 беспилотника над регионами и Чёрным морем

Основной удар пришелся на Брянскую область, где расчёты ПВО перехватили 11 аппаратов. Четыре дрона были сбиты над Калужской областью, один — над Курской, а шесть уничтожены над Чёрным морем.
Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
Ранее Life.ru писал, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попал под повторный ракетный обстрел во время осмотра пострадавших объектов инфраструктуры. Вместе с аварийными бригадами он укрылся в убежище, наблюдая за работой специалистов. Несмотря на угрозу, сотрудники продолжали работу под огнём, демонстрируя высокий уровень профессионализма.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.