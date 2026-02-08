В Приморье мальчик провалился под лёд на озере и погиб

4 февраля стало известно, что в районе села Стародубского на Сахалине льдина откололась от берега в Охотском море. Трещина шириной до шести метров образовалась примерно в 800 метрах от него, в результате чего группа рыбаков оказалась отрезана от суши. Спасатели провели эвакуацию людей с льдины. Для этого были задействованы 12 человек и шесть единиц техники.