В Приморье мальчик провалился под лёд на озере и погиб

Одиннадцатилетний мальчик в Яковлевском районе Приморского края провалился под лёд на озере и погиб, сообщило Главное управление МЧС России по региону.
«В районе села Яковлевка Яковлевского округа на озере Байкал 11-летний мальчик провалился под лёд», — отметили в пресс-службе краевого подразделения федерального ведомства.
В управлении уточнили, что тело ребенка нашли жители населённого пункта. Оно находилось на месте провала.
Напомним, ранее сообщалось, что в Брянске в реке Десна обнаружили тело одного из детей, провалившихся под лёд 20 января при катании на тюбингах. Были назначены судебные экспертизы, которые призваны установить причины и детали инцидента.
4 февраля стало известно, что в районе села Стародубского на Сахалине льдина откололась от берега в Охотском море. Трещина шириной до шести метров образовалась примерно в 800 метрах от него, в результате чего группа рыбаков оказалась отрезана от суши. Спасатели провели эвакуацию людей с льдины. Для этого были задействованы 12 человек и шесть единиц техники.