На судоремонтном заводе в Находке произошел пожар на строящемся судне

Возгорание произошло на территории судоремонтного завода в Находке. Огонь вспыхнул на строящемся судне, к месту происшествия были направлены подразделения МЧС России. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
На момент прибытия пожарных горели доски, находившиеся на верхней палубе судна. Пожар был оперативно локализован и полностью ликвидирован. Площадь возгорания составила около пяти квадратных метров.
В тушении участвовали 16 человек личного состава и пять единиц пожарной техники. Благодаря слаженным действиям специалистов распространения огня удалось не допустить.
Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. В настоящее время устанавливаются причины возгорания и размер причиненного ущерба.