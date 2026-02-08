Во Владивостоке более 15 тысяч жителей остались без воды из-за крупной аварии. Инцидент затронул многоквартирные дома по улицам Иртышская, Постышева, Гамарника, Южно-Уральская и Уральская. Об этом сообщила прокуратура Приморского края.