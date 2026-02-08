Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владивостоке более 15 тысяч жителей остались без воды

Во Владивостоке более 15 тысяч жителей остались без воды из-за крупной аварии. Инцидент затронул многоквартирные дома по улицам Иртышская, Постышева, Гамарника, Южно-Уральская и Уральская. Об этом сообщила прокуратура Приморского края.

Источник: Life.ru

В надзорном ведомстве заявили, что специалисты уже приступили к аварийно-восстановительным работам, а проведение всех мероприятий находится под контролем надзорного ведомства. Жителям организован подвоз питьевой воды, чтобы минимизировать неудобства.

«8 февраля 2026 года в результате отключения без воды остались более 15 тысяч потребителей. Проведение аварийно-восстановительных работ поставлено на контроль», — говорится в сообщении прокуратуры.

Параллельно проводится проверка причин аварии, чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций.

Ранее Life.ru писал, что в Смоленске устранили последствия коммунальной аварии и вернули тепло в 313 домов. Для ускорения восстановления привлекли дополнительные бригады, а управляющие компании занимаются наладкой внутридомовых систем.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.