Во Владивостоке более 15 тысяч жителей остались без воды

В надзорном ведомстве заявили, что специалисты уже приступили к аварийно-восстановительным работам, а проведение всех мероприятий находится под контролем надзорного ведомства. Жителям организован подвоз питьевой воды, чтобы минимизировать неудобства.
«8 февраля 2026 года в результате отключения без воды остались более 15 тысяч потребителей. Проведение аварийно-восстановительных работ поставлено на контроль», — говорится в сообщении прокуратуры.
Параллельно проводится проверка причин аварии, чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций.
Ранее Life.ru писал, что в Смоленске устранили последствия коммунальной аварии и вернули тепло в 313 домов. Для ускорения восстановления привлекли дополнительные бригады, а управляющие компании занимаются наладкой внутридомовых систем.
