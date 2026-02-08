Украина лишилась существенной доли доступной электроэнергии

«Повреждены две теплоэлектростанции ДТЭК и ключевые высоковольтные подстанции. Были вынужденно разгружены АЭС (атомные электростанции. — Ред.). Система работает с максимальными ограничениями. Привычные графики не действуют. Сложнее всего в Киеве», — говорится в сообщении компании в Telegram-канале.
По данным энергетиков, электричество в стране подается лишь на полтора-два часа в сутки.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщал 31 января, что масштабные отключения электроэнергии на Украине могут повториться. Он призвал жителей столицы заранее готовиться к возможным перебоям. По его словам, горожанам следует иметь запасы продуктов питания, питьевой и технической воды, лекарств и теплой одежды. Кличко также отметил, что в Киеве постепенно восстанавливается работа метро.