Украина лишилась существенной доли доступной электроэнергии

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал 31 января, что масштабные отключения электроэнергии на Украине могут повториться. Он призвал жителей столицы заранее готовиться к возможным перебоям. По его словам, горожанам следует иметь запасы продуктов питания, питьевой и технической воды, лекарств и теплой одежды. Кличко также отметил, что в Киеве постепенно восстанавливается работа метро.