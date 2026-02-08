Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В многоквартирном доме в Ангрене произошёл пожар, погиб один человек

Vaib.uz (новости Узбекистана. 8 февраля). Накануне вечером в социальных сетях появилось множество видео с горящим многоквартирным домом в Ангрене. Очевидцы писали, что пожар был сильным и его тушение заняло несколько часов.

Источник: Vaib.Uz

Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, сигнал о возгорании поступил 7 февраля в 23:19. Загорелась кровля одного из четырёхэтажных жилых домов, расположенных в махалле «Улугбек» города Ангрен.

Спасательные подразделения прибыли на место происшествия уже в 23:30. В целях безопасности все жители дома были оперативно эвакуированы.

Пожар удалось локализовать в 23:57, а полностью ликвидировать — в 00:50. К тушению были привлечены все необходимые силы и средства.

На место происшествия в кратчайшие сроки прибыл министр по чрезвычайным ситуациям Азизбек Икрамов. К сожалению, в результате пожара погиб один человек.

При этом официальной информации о других пострадавших на данный момент не поступало. Вместе с тем в социальных сетях пользователи утверждают, что из горящего дома спасатели выносили людей. Эти сведения пока не подтверждены и уточняются.

Специалистам предстоит установить точную причину возгорания. По словам очевидцев, огонь охватил крышу здания. Ключевой вопрос, на который предстоит ответить следствию, начался ли пожар в квартире на последнем этаже с последующим распространением на крышу и другие квартиры, либо источником возгорания изначально стала сама кровля.

По факту происшествия проводится проверка, по итогам которой будет принято соответствующее решение.