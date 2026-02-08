В многоквартирном доме в Ангрене произошёл пожар, погиб один человек

Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, сигнал о возгорании поступил 7 февраля в 23:19. Загорелась кровля одного из четырёхэтажных жилых домов, расположенных в махалле «Улугбек» города Ангрен.
Спасательные подразделения прибыли на место происшествия уже в 23:30. В целях безопасности все жители дома были оперативно эвакуированы.
Пожар удалось локализовать в 23:57, а полностью ликвидировать — в 00:50. К тушению были привлечены все необходимые силы и средства.
На место происшествия в кратчайшие сроки прибыл министр по чрезвычайным ситуациям Азизбек Икрамов. К сожалению, в результате пожара погиб один человек.
При этом официальной информации о других пострадавших на данный момент не поступало. Вместе с тем в социальных сетях пользователи утверждают, что из горящего дома спасатели выносили людей. Эти сведения пока не подтверждены и уточняются.
Специалистам предстоит установить точную причину возгорания. По словам очевидцев, огонь охватил крышу здания. Ключевой вопрос, на который предстоит ответить следствию, начался ли пожар в квартире на последнем этаже с последующим распространением на крышу и другие квартиры, либо источником возгорания изначально стала сама кровля.
По факту происшествия проводится проверка, по итогам которой будет принято соответствующее решение.